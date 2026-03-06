Registraduría advierte posibles afectaciones para la jornada electoral en 17 municipios de Santander

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

Bucaramanga

Tras fallas que se vienen presentando en el suministro de energía en varios municipios de Santander, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtieron posibles afectaciones que se pudieses presentar en la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo.

"La Registraduría Nacional le envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo“, señaló la entidad a través de un comunicado.

Estos son los 17 municipios de Santander que vienen presentando fallas en el servicio: Aguada, Barbosa, Chipatá, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Suaita, Vélez y Sucre.

Para esta zona del departamento la Registraduría tiene previstos 97 puestos de votación en 423 mesas, en las que un total de 127.444 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.