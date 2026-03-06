Más de 11.000 policías vigilarán las elecciones en Bogotá: estos son los puntos críticos

Todo está listo en Bogotá para que se lleven a cabo las elecciones a Congreso de la República y consultas interpartidistas el próximo domingo 8 de marzo, pues la Policía Metropolitana desplegará más de 11.000 uniformados que garantizarán la seguridad en los 1.083 puestos de votación y las calles de la ciudad.

“Vamos a tener el despliegue de grupos especiales de inteligencia, de Policía Judicial para buscar las personas que están cometiendo delitos electorales”, señaló el general Giovanni Cristancho.

Además, la Policía ha implementado puestos de control a los alrededores de los centros de votación para reaccionar de manera inmediata ante irregularidades en la jornada.

Puntos críticos

El general señaló que los puntos críticos en la ciudad son los puestos de votación con mayor número de votantes inscritos como Corferias, Unicentro y la Plaza de Bolívar.

También insistió en que no hay amenazas concretas en cuanto a la seguridad durante la jornada de elecciones.

“No tenemos ninguna amenaza concreta. Esos puntos que nombré son porque las mesas son amplias en estos lugares”, indicó el general.

Protestas del 8M

El día de las elecciones coincide con el Día Internacional de la Mujer, por lo que las autoridades activaron la Línea Púrpura en caso de que se presenten protestas.

En caso tal de que ocurran casos aislados, hay un grupo especial.

