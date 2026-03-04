Registraduría ha capacitado 18 mil jurados en Norte de Santander para elecciones del 8 de marzo

Norte de Santander.

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la organización de las elecciones del próximo 8 de marzo en Norte de Santander, donde, a la fecha, ya han sido capacitados 18 mil jurados de votación de un total aproximado de 33 mil que estarán distribuidos en los 40 municipios del departamento.

Cecilia Palacio, registradora delegada departamental, explicó a Caracol Radio que durante esta semana continúan las jornadas de formación para garantizar que quienes integrarán las mesas estén plenamente preparados.

“En el momento llevamos capacitados 18 mil jurados en el departamento Norte de Santander. Continuamos esta semana con esa jornada en los 40 municipios”, afirmó.

La funcionaria recordó que los jurados cumplen un papel determinante en la jornada democrática.

“Los jurados de votación son los que van a contar los votos, no la Registraduría. En las capacitaciones se refuerzan temas como la apertura y cierre de mesa, el diligenciamiento del formulario E14 y la diferencia entre voto válido, voto nulo y voto no marcado”, enfatizó.

Asimismo, indicó que el proceso de preparación también incluye a otros actores institucionales.

“La Registraduría Nacional viene realizando un proceso de capacitación y retroalimentación con el Ministerio Público, personeros, magistrados, jueces y notarios, para que ellos, como van a estar en la mesa de justicia, tengan también todas las bases y el conocimiento”, precisó.

En medio de estos preparativos, por directriz del nivel central se suspendieron desde hoy 4 de marzo y hasta el 11 de marzo de 2026 los servicios de identificación y registro civil, los cuales se reanudarán el 12 de marzo.

En cuanto a la entrega de documentos, esta se prestará hasta el viernes 6 de marzo al mediodía, con el fin de facilitar que los ciudadanos reclamen su cédula y puedan ejercer su derecho al voto.

“Todos los colombianos que necesitan retirar su documento de identidad para ejercer su derecho al voto pueden acercarse a nuestras instalaciones”, puntualizó Palacio.