Defensoría del Pueblo desplegará 1.710 funcionarios para acompañar elecciones del 8 de marzo

Colombia

Para garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto durante las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas del próximo domingo 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo informó que desplegará 1.710 funcionarias y funcionarios en diferentes regiones del país.

Este dispositivo de la entidad va a estar acompañando 29.980 mesas de votación en 387 municipios, para vigilar el desarrollo de la jornada electoral y brindar apoyo a la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido sin presiones ni obstáculos.

Además, la entidad tendrá presencia en Puestos de Mando Unificado (PMU) en Bogotá y en los instalados por la Policía Nacional, así como en espacios de coordinación interinstitucional, mesas de justicia ubicadas en puntos de votación y en el comité directivo electoral.

En ese sentido, y durante la instalación de la Misión de Observación Internacional de las elecciones Colombia 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a fortalecer la confianza en las instituciones durante el proceso electoral.

“Hago un llamado a todos los actores políticos, al Gobierno nacional y al presidente de la República a darle un voto de confianza a la institucionalidad. Las entidades del Gobierno, los organismos independientes, la Rama Judicial y la Registraduría tenemos la capacidad de tramitar y resolver las inquietudes, quejas o reclamos, incluso si se llegan a presentar delitos”, afirmó.

La entidad también dispondrá de 424 defensoras y defensores públicos, que prestarán atención en distintos puntos estratégicos, incluidos lugares como las Unidades de Reacción Inmediata (URI), para atender posibles situaciones relacionadas con vulneraciones de derechos.

La defensora explicó que la presencia de la Defensoría busca prevenir, atender y responder oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar los derechos de los ciudadanos durante la jornada electoral.

El despliegue institucional se mantendrá hasta la finalización del preconteo electoral, proceso mediante el cual se transmiten, consolidan y divulgan de manera preliminar los resultados el mismo día de las elecciones.

Asimismo, la entidad habilitó mecanismos para recibir denuncias y quejas por posibles vulneraciones de derechos, las cuales serán recopiladas, analizadas y presentadas posteriormente en un informe sobre el desarrollo de los comicios.

“No hay democracia posible sin derechos humanos”, concluyó la defensora del Pueblo.