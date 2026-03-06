Pereira adopta medidas de seguridad y despliega más de mil policías para las elecciones del domingo

Pereira

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la restricción del parrillero en motocicleta, hombre o mujer mayor de 14 años, así como la prohibición del traslado de escombros, cilindros de gas y el uso de drones. También se restringe la venta y el consumo de licor, el uso de máscaras, capuchas, disfraces o pinturas en el rostro durante el periodo comprendido entre las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y el mediodía del lunes 9 de marzo.

Las autoridades informaron además que cerca de 1.250 uniformados de la Policía estarán desplegados antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de garantizar la seguridad de los votantes, los jurados, el personal que participará en la logística del proceso democrático y el traslado de votos.

“Hemos detallado lugar por lugar, mesa por mesa, puesto por puesto y en las sedes políticas activamos también para que estuvieran con rondas, con presencia policial, donde necesitemos atención. Ahí estamos listos. También hemos dispuesto la línea contra el crimen para que denuncien temas relacionados con cualquier situación irregular de delitos electorales para atenderlo”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La coordinación operativa se realizará desde un Puesto de Mando Unificado que se instalará en la mañana del domingo el comando de la Policía Metropolitana de Pereira. Desde allí se supervisarán las acciones de seguridad y el desarrollo del proceso electoral.

Las autoridades también anunciaron presencia policial en los puestos de votación, sedes de la Registraduría, centros de escrutinio y puntos de procesamiento de datos, además de vigilancia especial para prevenir delitos electorales como compra de votos, constreñimiento al elector o fraude.

“No necesariamente tenemos que hablar de expendios o de otro tipo de cosas, esa línea también se activa para recibir información de delitos electorales, recuerden que también pueden llamar al 123. Tranquilidad, madrugar, llegar a hacer su fila con confianza y con detenimiento. Lo más importante para nosotros es que hemos hecho un ejercicio de preparación muy especial para estas elecciones”, añadió el oficial.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para que participe de manera tranquila en la jornada y denuncie cualquier irregularidad.

