La Personería de Pereira se suma a la estrategia nacional de Paz Electoral

La Personería de Pereira anunció su adhesión oficial a la estrategia de Paz Electoral, iniciativa promovida a nivel nacional por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; y el registrador nacional, Hernán Penagos.

El anuncio fue realizado por el personero Leonardo Fabio Reales Chacón, quien señaló que la entidad se vincula a esta propuesta con el objetivo de fortalecer las garantías democráticas y promover que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de transparencia y seguridad en Pereira y Risaralda.

“Hemos decidido acompañar esta loable propuesta para garantizar que los pereiranos voten en conciencia y democráticamente, haciendo valer su derecho fundamental a elegir y ser elegidos”, afirmó el personero.

Entre los principales ejes de la estrategia se encuentran la supervisión constante del proceso electoral para prevenir irregularidades, el fomento del voto consciente mediante información clara y oportuna, y la garantía de derechos tanto para candidatos como para votantes.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en diálogo con 6AMW de Caracol, manifestó que en este momento si hay garantías electorales para el desarrollo de las elecciones en este 2026.

“Categóricamente, sí, vamos a tener elecciones, Colombia va a hacer sus elecciones en tranquilidad, no vamos a dejarnos de doblegar de quienes quieren instaurar el caos y la anarquía y los colombianos van a tener el resultado que ellos mismos determinen acudiendo en forma masiva, ojalá muy temprano, a las urnas”, afirmó el procurador.

Desde la entidad se reiteró que la construcción de una Paz Electoral requiere el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía, e hicieron un llamado a participar activamente en el fortalecimiento de la democracia local.

