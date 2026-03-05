Juez suspende las elecciones de rector en propiedad de la Uniautónoma

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla ordenó la suspensión provisional de las elecciones para rector en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, programadas para el 9 de marzo de 2026, tras admitir una acción de tutela que cuestiona presuntas irregularidades en el proceso.

El accionante argumenta la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la autonomía universitaria, al considerar que existe un posible conflicto de interés ya que el actual rector encargado, Jorge Senior, es uno de los candidatos a ocupar el cargo en propiedad.

“Nuestras pretensiones es que se sanee el proceso, que se verifiquen los impedimentos y vulnerabilidades que hay en el interior del mismo y que podamos tener unas elecciones limpias. Incluso ante el ministerio hay una solicitud de consejeros ad hoc, teniendo en cuenta que estos cinco consejeros fueron nombrados bajo su periodo institucional, nosotros solicitamos al ministerio que nombrara cinco consejeros ad hoc para las elecciones y tampoco se manifestó“, dijo Nelson Martelo Viana, profesor de planta de la Universidad Autónoma del Caribe y presidente del sindicato SINPAEC-UAC.

Los accionados son la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, el Consejo Superior de la universidad y el rector encargado, quienes deberán remitir la documentación relacionada con el caso para resolver el caso de fondo.

¿Qué respondió la Uniautónoma?

En un comunicado, la Universidad Autónoma del Caribe confirmó que el proceso de elección de su rector para el período 2026-2030, previsto para el próximo 9 de marzo, entró en una fase de incertidumbre legal. Lo anterior, luego de que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla notificara la admisión de una acción de tutela interpuesta por Nelson Rafael Martelo Viaña, presidente del sindicato SINPAEC-UAC. La acción judicial busca específicamente la “suspensión temporal del proceso de elección” mientras se resuelve el fondo de la reclamación.

Ante esta situación, la institución educativa manifestó que atenderá el requerimiento judicial dentro de los términos de ley, aunque ya prepara una férrea defensa jurídica. Según el comunicado, el equipo legal de la universidad se opondrá a las pretensiones del sindicato y a la medida provisional, argumentando que sus actuaciones han seguido las directrices del Ministerio de Educación Nacional. La universidad sostiene que el Consejo Superior acató debidamente las instrucciones de la Subdirección de Inspección y Vigilancia en su sesión del pasado 27 de febrero.

En su defensa, el Despacho de Rectoría enfatizó tres puntos clave que sustentan la legalidad del proceso: la “viabilidad del actual rector como candidato al nuevo período”, la continuidad de las votaciones bajo el Acuerdo 008-2 de 2025 y la validez de la designación del Dr. Pablo Bonaveri como rector ad hoc. La institución finalizó el documento reiterando su “compromiso de siempre, ética y transparencia” frente a la comunidad universitaria y las autoridades competentes.