Conozca la indagación de la Fiscalía por atentado contra aspirante a la Cámara por el Atlántico

La representante que denunció el atentado. Foto: tomada de redes sociales.

La Fiscalía abre indagación por denuncia de atentado a bala contra candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Caracol Radio conoció que la Fiscalía abrió esta indagación el 4 de marzo por la denuncia del atentado que sufrió la candidata a la Cámara de Representantes, María Bolívar Maury, el pasado martes 3 de marzo, pasadas las 11 de la noche, en una vía del departamento Córdoba, específicamente en la población de La Apartada.

Bolívar Maury, aspirante por el Partido Alianza Social Independiente, realizó la denuncia por el delito de amenazas y el caso fue asignado a la Fiscalía 09 Local.

Según la información que tiene en su poder el ente acusador, es que la candidata iba en su vehículo cuando una motocicleta la interceptó y un sujeto disparó en tres ocasiones contra la camioneta.

Como pudo, la candidata se devolvió con rumbo al departamento de Antioquia, donde instauró la denuncia.

Reacciones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el atentado contra la candidata a la Cámara por el departamento del Atlántico, María Bolívar Maury.

El jefe de la cartera política pidió acompañamiento de la Policía Nacional y exigió el trasladado de toda información a la Unidad Nacional de Protección para que se activen las medidas de emergencia correspondientes.

El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.