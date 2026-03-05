Un policía en estado crítico tras ser baleado durante operativo en Sabanagrande

El subintendente de la Policía Sergio Estupiñán Delgado permanece en estado crítico tras resultar herido durante un procedimiento policial realizado en el municipio de Sabanagrande, Atlántico.

El hecho ocurrió hacia las 6:46 de la tarde del miércoles en el barrio San Francisco, específicamente en la calle 3 con carrera 14, cuando uniformados adelantaban la captura de una persona en medio de un operativo.

De acuerdo con la Policía, durante el procedimiento algunos habitantes del sector reaccionaron contra los uniformados y se generó una situación de alteración del orden público que terminó con el subintendente herido por arma de fuego.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que el ataque se produjo cuando los agentes realizaban un procedimiento de control a personas.

“Mientras nuestros uniformados realizaban un procedimiento rutinario de registro a personas, dos de estas personas ofrecen resistencia e incitan a la comunidad a que interpongan todos los recursos para no proceder en este caso. Y es así como en esta situación que se presenta les lanzan piedras, palos, se escuchan algunas detonaciones, unos disparos y pues lamentablemente en este procedimiento resulta lesionado uno de nuestros policías que es trasladado inmediatamente a centro asistencial y pues en este momento se encuentra en estado crítico, en estado de revisión médica”, señaló el oficial.

El subintendente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada. Entretanto, las autoridades iniciaron labores de verificación y recolección de información para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.