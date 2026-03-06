Luis Díaz pone a soñar a la Selección Colombia: “Voy a estar muy bien físicamente para el Mundial”. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Luis Díaz volvió a figurar con el Bayern Múnich. El atacante colombiano rompió la sequía de un mes sin haber marcado y celebró este viernes 6 de marzo en la goleada 4-1 de se equipo sobre Borussia Monchengladbach, durante la jornada 25 de la Bundeslga.

Transcurridos 33 minutos de partido, Leon Goretzka filtró un espectacular balón dentro del área para que Lucho rematara de volea con pierna derecha. Golazo para poner a delirar al Allianz Arena. Más adelante, al 45+1′, el guajiro protagonizó una escapada por izquierda para después habilitar a Konrad Laimer, quien definió cruzado.

Decimocuarta anotación de Díaz en lo corrido de la Bundesliga, siendo el segundo máximo anotador del campeonato detrás de Harry Kane (30). Adicionalmente, contando todas las competencias, el colombiano ya llegó a la veintena.

Luis Díaz pone a soñar a la Selección Colombia

Finalizado el partido en territorio alemán, Luis Díaz habló ante los medios de comunicación sobre su estado físico y manifestó sentirse a plenitud, de cara a la Copa del Mundo 2026.

“El técnico también ha manejado el descanso. Hoy me sacó con bastante tiempo para finalizar el partido, ya tuvimos semana de decanso y hay que tratar de recuperarse bien, estar enfocados en lo que más quiero”, empezó diciendo Lucho, recordando que salió sustituido al minuto 61.

Finalmente, mandó el esperanzador mensaje a todo la afición colombiana: “Voy a estar muy bien físicamente para el Mundial”.

Es preciso recordar que la Selección Colombia disputará a finales del mes de marzo los partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo. El viernes 27 se medirá con Croacia y el domingo 29 lo hará contra Francia, ambos compromisos a disputarse en territorio norteamericano.