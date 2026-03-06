🔴 Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach con Luis Díaz: EN VIVO minuto a minuto del partido

Bayern Múnich recibe en su casa al Borussia M’gladbach en la jornada 25 de la Bundesliga. El Bayern viene de remontar para vencer al Borussia Dortmund 3-2 en un emocionante “Der Klassiker” el sábado pasado, ampliando así su ventaja en la cima del campeonato a 11 puntos, una diferencia que ya parece imposible de alcanzar.

Los bávaros no parecen dispuestos a soltar el control de la competición tras sumar cuatro triunfos consecutivos en liga, anotando al menos tres goles en cada uno, y solo han dejado escapar cinco puntos en casa en toda la temporada de Bundesliga (10 victorias, 1 empate, 1 derrota).

Le puede interesar: Luis Díaz, nominado a mejor jugador de febrero en la Bundesliga

El Mönchengladbach logró una victoria agónica el fin de semana al vencer 1-0 al Union Berlin, pero ahí terminan las similitudes, ya que antes no había ganado en siete jornadas de Bundesliga (3 empates, 4 derrotas) y sigue inmerso en la pelea por la permanencia.

El Bayern cerca de un nuevo récord en Alemania

El Mönchengladbach siempre ha sido un rival difícil para el Bayern de Múnich, pero recientemente la balanza de poder ha sido clara: el club Bábaro ha ganado sus últimos cinco partidos de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach, igualando así la racha de victorias más largas en este encuentro. Esta hazaña solo la había logrado el propio Bayern de Múnich hace casi 60 años, en los cinco primeros encuentros de la competición (1965-1967).

Siga acá el minuto a minuto del partido