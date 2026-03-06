Hable con elPrograma

Tabla de goleadores Bundesliga: Luis Díaz marcó en Bayern Múnich y le recortó distancia a Harry Kane

Gol y asistencia de Lucho en la victoria sobre Borussia Monchengladbach.

Tabla de goleadores Bundesliga: Luis Díaz marcó en Bayern Múnich y le recortó distancia a Harry Kane. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

Tabla de goleadores Bundesliga: Luis Díaz marcó en Bayern Múnich y le recortó distancia a Harry Kane. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

¡Luis Díaz continúa imparable! Este viernes 6 de marzo, el atacante colombiano marcó y dio una asistencia en la goleada 4-1 del Bayern Múnich sobre Borussia Monchengladbach, durante la jornada 25 de la Bundesliga.

Lucho se encargó de anotar el primer tanto del encuentro con una volea sensacional, mientras que asistió para el 2-0 parcial de su equipo. Actuación espectacular del guajiro, que llegará al más alto nivel para los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia en Estados Unidos.

Con lo anterior, Díaz le descontó terreno a Harry Kane, ausente por lesión, en la tabla de goleadores de la Bundesliga. Claro está que la ventaja que aún mantiene el delantero inglés es absolutamente descomunal.

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Pos.FutbolistaGolesPartidos
1.Harry Kane30Bayern Múnich
2.Luis Díaz14Bayern Múnich
3.Denis Undav14Stuttgart
4.Haris Tabakovic11B. Monchengladbach
5.Serhou Guirassy11Borussia Dortmund

Luis Díaz recupera entonces su segundo lugar en la tabla de goleo, al igualar el registro del atacante Denis Undav (Stuttgart). En líneas generales, lleva ya 20 tantos en lo corrido de la temporada, sumando 3 de Champions League, 2 de DFB Pokal y una Supercopa.

Adicionalmente, rompió una mala de racha de un mes sin poder marcar gol alguno en la Bundesliga. Lo había hecho por última vez el 8 de febrero, cuando marcó triplete ante Hoffenheim en el Allianz Arena.

Entérese de: Elogios para Luis Díaz en Alemania: “Es cada vez más impresionante”

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano.

