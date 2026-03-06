Así fueron el golazo y la asistencia de Luis Díaz ante Monchengladbach

Se abrió una nueva jornada de la liga de Alemania con el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach y Luis Dïaz es protagonista del encuentro. El colombiano fue titular en el equipo de Kompany y, fiel a su estilo, volvió a marcar.

El extremo abrió el marcador después de que el equipo local había dominado casi todo el encuentro. Su gol llegó al minuto 32 en el arco de Nicolás Moritz.

Realmente fue un golazo. El atacante apareció dentro del área y se mostró para que Leon Goretzka le pusiera un gran pase. Recibió el balón, remató de derecha y con una linda definición de volea, envió la pelota al fondo de la red.

Pero faltaba más de Lucho en el Allianz Arena. Cuando ya se terminaba el primer tiempo, exactamente al minuto 45 de juego, Díaz le dio una asistencia precisa al Konrad Laimer que la aprovechó y definió un un remate cruzado para el 2-0.

Así se fueron al descanso, una ventaja para el Bayern Múnich que con este resultado sigue afianzándose en el primer lugar de la Bundesliga con 66 puntos.

En el segundo tiempo, el Múnich aumentó la cuenta luego de una falta en el área en contra de Jackson. El árbitro pitó pena máxima y el encargado de cobrarla fue Jamal Musiala que al minuto 56 puso el 3-0.