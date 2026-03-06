“Hay desconocimiento histórico”, denuncian academias del Caribe sobre película del almirante Padilla

Escultura del almirante José Padilla (Colprensa - Externos) / Producción de la película del almirante José Padilla (Caracol Radio

Caracol Radio conoció en primicia que Academias de Historia de La Guajira, Magdalena y Valle de Upar enviaron una petición formal al presidente Gustavo Petro denunciando un presunto desconocimiento histórico en la producción audiovisual sobre el almirante José Prudencio Padilla.

En la misiva, firmada el pasado 29 de enero, los académicos reclamaron que la producción se está realizando sin diálogo previo con los historiadores que, durante cuatro décadas, han investigado la vida del héroe naval, ignorando deliberadamente a los expertos del Caribe colombiano donde Padilla nació y fue sacrificado.

Además, han criticado que se presenta una versión unilateral y centralizada, ajena a la tradición académica regional, y que se ha designado un actor extranjero sin consideración simbólica ni cultural para la región.

Por lo anterior, las Academias solicitaron una intervención presidencial para revisar el proceso, abrir espacios de diálogo, reconocer formalmente su papel como custodias de la memoria histórica y revisar el libreto desde una perspectiva plural y territorial que respete la dignidad histórica del Caribe colombiano.

¿Quién financia la película sobre el almirante Padilla?

Caracol Radio reveló que esta producción colombiana, protagonizada por la actriz Carolina Guerra y dirigida por Mauricio Navas, se espera que sea estrenada a mediados de este año. Además, cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por $15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos por instrucción del presidente Gustavo Petro.

Además, la cinta está financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su producción es liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC.

Según fuentes de esta producción, el Gobierno Nacional invirtió el 51% y el 49% restante lo puso la empresa Valencia Producciones.

¿Qué se sabe de la película del almirante Padilla grabada en Colombia?

El pasado 4 de marzo, el sistema informativo de Caracol Radio conoció que el actor Gooding Jr. estuvo en el claustro de San Agustín de la ciudad de Villa de Leyva, donde está ubicado el monumento a Antonio Ricaurte, el prócer de este municipio.

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Carina Murcia, confirmó que la realización de esta producción fue una de las tareas solicitadas por el presidente Petro:

“Me encomendó que lo hiciéramos en el Ministerio y veo materializado este sueño. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Cuando empezamos, al día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a (la actriz) Yesenia Valencia y le dije: ‘Vamos a hacer la película del almirante Padilla’”.

Cabe recordar que Yesenia Valencia, quien es la encargada de la película, también es productora y gestora cultural, creadora y directora de SmartFilms. El pasado 20 de diciembre, desde la ciudad de Cartagena, confirmó que la actuación especial estaría a cargo de un actor de Hollywood:

“Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente, que me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”.

El Ministerio de las TIC aseguró que estas apuestas cinematográficas impulsan a la industria audiovisual en Colombia, apostando a historias que celebren la memoria y la cultura del país, y las cuales son desarrolladas por creadores nacionales.

Esta es la carta enviada por varias academias de historia del Caribe:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: