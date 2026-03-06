Estos serán los cierres viales en Bogotá para las votaciones del 8 de marzo 2026

Cierres Viales en Bogotá. Imágenes ilustrativas de la Secretaría Distrital de Tránsito de la ciudad (Crédito: Getty Images / Alcaldía de Bogotá)

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de la capital dio a conocer los cierres viales que se contemplan en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.

Cabe aclarar que debido a las elecciones no habrá servicio de ciclovía durante el domingo 8 de marzo. Así entonces, conozca las medidas para controlar el tráfico en la ciudad durante este fin de semana.

Estos son los cierres en Corferias para las votaciones del 8 de marzo

Habrá cierres entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector. Solo tendrán paso vehículos de emergencia y equipamiento.

Para acceder al sector, los transeúntes deben pasar por la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza.

El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Imagen ilustrativa de los cierres viales y rutas alternas habilitadas para el tránsito en Bogotá durante las votaciones del 8 de marzo de 2026 (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25 y la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi), deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que transiten al oriente, deben continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS, buscando su recorrido habitual.

buscando su recorrido habitual. Las personas que vayan al norte, deben continuar al occidente por la avenida de las Américas, carrera 50 al norte y continuar con su recorrido habitual.

Quienes se dirijan al sur, deben continuar al oriente por la calle 26 y conectar con la avenida . NQS al sur y continuar con su recorrido habitual.

Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta avenida de la avenida Américas - carrera 40 hasta el edificio de parqueaderos de Corferias.

Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del estado en todo momento tendrán ingreso por la avenida El Dorado con carrera 39.

Estos serán los cierres viales en Corferias por escrutinio de votos

Estas serán as afectaciones viales en las vías aledañas a Corferias por escrutinio de votos. Empezarán desde las 03:00 p. m. del 08 de marzo hasta las 01:00 p. m. del 9 de marzo de 2026, y son las siguientes:

Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida. Pedro León Trabuchi).

entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida. Pedro León Trabuchi). Cierre total calle 25 entre las carrera 37 y carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la carrera 40 calzada oriental entre la avenida de Las Américas y calle 25

Rutas alternas de SITP durante las elecciones del 8 de marzo en Bogotá

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la avenida la Esperanza al occidente , deben continuar por la avenida de las Américas , luego la carrera 50 y la avenida la Esperanz a para continuar con su recorrido habitual.

, , luego la y a para continuar con su recorrido habitual. Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25 al oriente, deben tomar la carrera 40 al norte o sur y buscar conectividad al oriente por la calle 26 o avenida de las Américas.

al oriente, al norte o sur y buscar conectividad al oriente por Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la carrera 37 al norte, deben continuar al oriente por la avenida la Esperanza y buscar conectividad a través de la avenida de las Américas.

Estos son los cierres viales en la Plaza de Bolívar durante las votaciones del 8 de marzo

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que son:

Carrera 8 entre calle 12B y calle 10 de igual manera.

Calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10.

El cierre iniciará desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.

No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera Novena a la altura de la calle 12B.

Desvíos:

Los vehículos que se dirigen por la carrera 8 en sentido norte-sur, deberán tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

calle 17 al occidente y carrera 10 al sur. Los vehículos que habitualmente toman la carrera 9 al norte, deberán continuar por la carrera 10.

Mapa de los desvíos en la Plaza de Bolívar durante la jornada de votaciones del 8 de marzo de 2026 (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

Cierres viales por localidad en Bogotá durante las elecciones del 8 de marzo

A partir de la información suministrada por la Registraduría Distrital, estos son las ubicaciones donde habrá

Usaquén:

Canaima, calle 195 entre carreras 18 y 19, 7/03/2026, 08:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Chapinero

Chicó norte , Tranversal 17 entre calles 100 y 98 sentido oriente , 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, Tranversal 17 entre calles 100 y 98 sentido oriente , 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Chico reservado, carrera 10 como es desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Usme

Usminia , carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Danubio Azul , calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Villa Hermosa, carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Bosa:

Bosa estación, carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63, 7/03/2026, 06:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Fontibón:

Registraduría Auxiliar , carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 07:00 p. m.

, carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 07:00 p. m. San Pedro , calle 17A desde la carrera 100 hasta la carrera 98, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, calle 17A desde la carrera 100 hasta la carrera 98, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Santa Teresa , calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Cacique Hyntiba, carrera 99 entre calle 17A hasta la calle 20, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Suba:

Parque Fundacional de suba , carrera 90 desde calle 146b a calle 147 carrera 91 desde calle 146b a calle 147 calle 147 desde carrera 90 a carrera 92 calle 146 c – BIS desde carrera 90 a carrera 92, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, carrera 90 desde calle 146b a calle 147 carrera 91 desde calle 146b a calle 147 calle 147 desde carrera 90 a carrera 92 calle 146 c – BIS desde carrera 90 a carrera 92, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. La Toscana Lisboa sede B, carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Teusaquillo

Imprenta Nacional, calle 24 Bis carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada Casa de La Moneda, 7/03/2026, 8:00 a. m., 8/03/2026, 23:59.

Los Mártires

Veraguas , calle 5A entre carreras 26A y 27, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026 08:00 p. m.

, calle 5A entre carreras 26A y 27, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026 08:00 p. m. Salón comunal Santa Isabel , carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. El Castillo de Las Artes, cierre de la calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Puente Aranda

La asunción, carrera 32 #1d-21, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 19:00

Ciudad Bolívar

Estrella del sur , calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

, calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m. Estrella del sur , calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a, 7/03/2026, 10:00 p. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

, calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a, 7/03/2026, 10:00 p. m., 8/03/2026, 11:00 p. m. San Francisco , carrera 21 desde la calle 66 sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

, carrera 21 desde la calle 66 sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m. Paraíso, carrera 27 b con calle 71c bis a sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

