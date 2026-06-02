Hospital de Usme abre servicio de urgencias

Secretaría de Salud de Bogotá responde a alerta de la Contraloría sobre retrasos en Hospital de Usme

La Secretaría de Salud y la Subred Sur anunciaron que el Hospital de Usme inicia su segunda fase de operaciones. En esta etapa, la comunidad contará con el servicio de urgencias de baja complejidad, diseñado para brindar atención inicial a eventos de salud que no demanden alta complejidad. De manera complementaria, también se habilitará el servicio de laboratorio clínico.

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“Desde el 18 de febrero hasta hoy, este hospital ya ha atendido a más de 7.000 personas de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz en especialidades que antes les tomaba horas de viaje recibir, como cardiología, urología, pediatría, ortopedia y ginecología. Ahora les entregamos el servicio de urgencias de baja complejidad. El hospital ya está atendiendo y ya está descongestionando el sistema”, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Infraestructura del Hospital habilitada

• Consultorios: Especializados para urgencias y triage, divididos en atención para adultos y pediatría.

• Salas de procedimientos: Equipadas para intervenciones iniciales.

• Áreas de observación: Distribuidas en camillas para pediatría, adultos hombres y adultos mujeres.