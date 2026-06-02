Alcalde Galán rechaza injerencia de Petro en política: es “el más grave riesgo”

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

Una vez más, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera pública las últimas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró lo siguiente, “Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Lo que provocó un rechazo generalizado por su participación política en la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Ante esto, el alcalde Galán, ve con preocupación el comportamiento del jefe de Estado que no acata la ley.

“Esa estabilidad se pone en el más grave riesgo y peligro si quien promueve romper esas reglas es el mismo jefe de Estado”, señaló.

Agregó que las elecciones deben llevarse a cabo sin la injerencia de ningún funcionario público.

“Estamos en un momento determinante para el país. Proteger la democracia es una tarea diaria, protegerla de los violentos pero también de quienes tenemos poder”, indicó Galán.

El mandatario confirmó que respalda a las instituciones electorales y seguirá dando garantías a los dos candidatos, tanto a Iván Cepeda como a Abelardo de la Espriella, que pasaron a segunda vuelta.