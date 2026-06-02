Bogotá amplía oferta de vacunación contra sarampión a más de 200 puntos

La Secretaría de Salud fortaleció su estrategia de vacunación frente a la alerta por sarampión y hace un llamado urgente a madres, padres, cuidadores y viajeros para completar los esquemas de vacunación con triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) y bivalente (sarampión-rubéola).

Actualmente, más de 8.900 niños aún requieren iniciar o completar sus dosis para fortalecer la defensa frente a enfermedades altamente contagiosas como las mencionadas, que pueden generar complicaciones neurológicas, respiratorias y malformaciones congénitas.

De igual manera, la ciudad amplió la disponibilidad de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola para viajeros en más de 200 puntos de vacunación habilitados en Bogotá, lo que incluye menores de 11 años, quienes también deben estar vacunados con triple viral, y personas mayores que, de requerirla, deben contar con orden médica.

La recomendación es aplicarla al menos 15 días antes del viaje, especialmente si se visitan zonas con alertas o circulación activa de la enfermedad.

El Distrito recuerda que hay una alerta epidemiológica por sarampión, en especial, en los países que son sede del Mundial de Fútbol: Estados Unidos, Canadá y México, lo que hace urgente la movilización por la vacunación para estar protegidos contra esta enfermedad.

Vacunación en cifras

Con corte al mes de mayo, la ciudad ha vacunado con primeras dosis de triple viral a 20.119 niños y niñas de un año y con refuerzo a 19.332 niños y niñas de 18 meses. Sin embargo, aún faltan 4.046 niños y niñas por recibir la primera dosis y 4.883 para completar el refuerzo para avanzar hacia una cobertura que continúe salvando vidas.