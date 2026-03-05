Abecé tarjetón Senado y Cámara 2026: conozca cómo se ve, partidos, cómo marcarlo y más

En Colombia, el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo una jornada electoral donde los colombianos podrán elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes de nuestro país para el periodo 2026-2030.

En esta ocasión, según la Registraduría Nacional, se contará con un total de 3.144 aspirantes. Para el Senado de la República se elegirán 103 senadores y para la Cámara de Representantes se elegirán 183 parlamentarios.

En esta ocasión son 1.078 postulados para el Senado, compuesto por 26 listas, de las cuales 16 son por circunscripción nacional, es decir, 1.054 personas, y 10 listas por la circunscripción indígena, que equivale a 24 ciudadanos.

Le puede interesar: Estos son los beneficios y descuentos que da votar en las elecciones del 08 de marzo

Para la cámara existen 2.066 candidatos, distribuidos en 498 listas, divididas de la siguiente forma:

Territorial : 302 listas que están integradas por 1.631 postulantes

: 302 listas que están integradas por 1.631 postulantes Indígena : 10 listas constituidas por 22 inscritos

: 10 listas constituidas por 22 inscritos Afrodescendiente : 46 listas conformadas por 124 aspirantes

: 46 listas conformadas por 124 aspirantes Internacional : 17 listas formadas por 43 candidatos

: 17 listas formadas por 43 candidatos Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP): 123 listas integradas por 246 ciudadanos.

¿Cómo votar en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes?

Al momento de llegar a las urnas, los jurados de votación le entregarán dos tarjetones, correspondientes a Cámara y Senado.

Tiene que tener en claro antes de votar que en los tarjetones hay dos tipos de listas, que son las siguientes:

Lista abierta: En este caso, el partido político permite que los electores voten por un candidato en específico ; aquí usted deberá marcar el logo del partido y el número del candidato de su elección sin salirse de los recuadros ; tampoco puede marcar más de un candidato, ya que eso anularía su voto .

En este caso, el partido político permite que los electores ; aquí usted deberá marcar el logo del partido y el número del ; tampoco puede marcar más de un candidato, ya que eso . Lista cerrada: Para este tipo de lista, el partido organiza internamente el orden de los candidatos; por ello, el elector solo podrá votar por la agrupación política, marcando solamente el logo de la misma.

También puede leer: Registraduría confirma que hay 3.081 candidatos a las elecciones de Congreso de la República

¿Cómo son los tarjetones de Senado y Cámara para este 2026 en Colombia?

Estos son los tarjetones oficiales expedidos por la Registraduría Civil de la Nación para la jornada electoral del 8 de marzo:

Senado

Ampliar Cerrar

El tarjetón del Senado lo podrá identificar, ya que el color de su parte trasera es azul, mientras que el tarjetón de Circunscripción Especial Indígena lleva el color rosado; este último solo lo podrán recibir las personas que han sido parte de las comunidades indígenas, en cambio del tarjetón del Senado.

Cámara de Representantes

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

En este apartado los tarjetones de Cámara varían según el departamento en el que se encuentre el votante.

¿Qué partidos participan en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes?

Partido de la U

Partido Conservador Colombiano

Centro Democrático

Coalición Cambio Radical-Alma

Creemos, Frente Amplio Unitario

Coalición Fuerza Ciudadana

Alianza Verde por Colombia

Movimiento Salvación Nacional

MIRA-Nuevo Liberalismo

Partido Liberal Colombiano.

Patriotas

Colombia Segura y Prospera

Pacto Histórico

Oxigeno

Con Toda por Colombia.

También puede leer: Día de la Confianza Electoral: así puede aclarar dudas sobre el proceso del 8 de marzo

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: