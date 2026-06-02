Cientos de jóvenes se movilizaron en Bogotá para demostrar su apoyo al candidato Iván Cepeda.

Simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda, realizaron movilizaciones en Bogotá, incluyendo plantones en su sede de campaña, para manifestar su apoyo e impulsar la campaña electoral de cara a las votaciones, en segunda vuelta.

Los manifestantes portaron banderas, pancartas y consignas de apoyo a Cepeda y a su compañera de fórmula a la Vicepresidencia, Aída Quilcué, en una demostración de respaldo al proyecto político progresista tras los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial celebrada el pasado domingo.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró en un video publicado en la red social X que “más de 800 jóvenes” acudieron a una reunión convocada por la dirección juvenil del movimiento.

“Por ellos, por la voluntad de la gente, todo vale la pena. No hay nada perdido. No les vamos a entregar nuestro país. En el país de la belleza manda la juventud”, aseguró la congresista.

Hernández agregó que la asistencia masiva es una muestra de esperanza para el sector progresista y llamó a mantener la movilización de cara a la segunda vuelta.

“No hay nada perdido, nada se ha perdido. Vamos a lograrlo. Vamos a ganar con Iván Cepeda y con Aída Quilcué en segunda vuelta”, manifestó.

Los manifestantes corearon consignas en favor del candidato y en contra de Espriella, previo a las elecciones del próximo 21 de junio. Las movilizaciones se realizaron con total normalidad y no se presentaron alteraciones de orden público.

El candidato presidencial Iván Cepeda, envió un saludo y agradeció la movilización de cientos de jóvenes en el norte de Bogotá, que apoyan su proyecto político.

“Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”. reiteró.