El tradicional barrio San Antonio de Pereira en Rionegro cambiará su apariencia y movilidad

Medellín

La Alcaldía de Rionegro, Antioquia, anunció proyectos estratégicos de transformación del espacio público, movilidad y que buscan mejorar la calidad de vida de quienes habitan y visitan el barrio San Antonio de Pereira.

En la primera reunión de socialización con los líderes, comerciantes y habitantes de esta zona de esta localidad, se presentaron las obras que se ejecutarán en los próximos meses y los alcances que tendrán.

San Antonio tendrá un nuevo parque

El parque principal de San Antonio de Pereira tendrá una intervención integral del parque principal, que busca ser renovado para mejorar las condiciones de encuentro comunitario.

En esas obras se invertirán cerca de 6 mil millones de pesos, con una renovación de pisos, mobiliario urbano, iluminación, sus zonas verdes, y se construirán nuevos recorridos peatonales que serán continuos y accesibles.

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, indicó que “socializamos en la comuna de San Antonio las obras a realizar en este año de gobierno”.

Como parte de los nuevos diseños, habrá nuevos espacios para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En este parque también se restaurarán algunos elementos patrimoniales para preservar la identidad histórica y cultural del parque.

Para el alcalde de Rionegro, “el parque de San Antonio es un parque turístico” La remodelación va a permitir que de nuevo sea uno de los mejores parques de toda América”.

Cambios viales

Como parte del Plan Vial Horizonte 2036, que se tiene previsto para los próximos 10 años, en este barrio de Rionegro habrá una intervención especial.

Se construirá el intercambio vial Somer – Casa Mía, el cual busca resolver uno de los puntos de mayor congestión vehicular de este municipio del Oriente antioqueño, debido a que se tienen algunos conflictos en intersecciones.

Allí se mejorará la fluidez, se reducirá la accidentalidad y serán menores los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

En esta obra se invertirán cerca de 47 mil millones de pesos con recursos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Alcaldía de Rionegro, que ya avanza en la gestión predial, los permisos ambientales y el traslado de redes y estudios técnicos necesarios para su desarrollo.

El mandatario Rivas dijo: “Tenemos claridad de que el sector de la Somer, por donde transitan alrededor de 40 mil vehículos al día, requiere un intercambio vial y está a las puertas de comenzar”.

Espacio para los peatones

Serán más de 4.7 kilómetros lineales de andenes, 1.8 kilómetros de ciclobandas y se adecuarán pasamanos y elementos necesarios para la movilización segura de los peatones, personas con movilidad reducida y aportando a la movilidad sostenible.

Los trabajos de movilidad, además de mejorar las condiciones y seguridad para la zona central San Antonio de Pereira, hay sectores como Remansos, El Caney, San Bartolo, Gualanday y El Portón – San Antonio, mejorando las condiciones de circulación para residentes y visitantes.

Agregó el Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, que habrá “ciclobandas, ciclorrutas y andenes, para mejorar la movilidad peatonal y en bicicleta, que permite mejorar la calidad de vida”.

Estas obras marcan el inicio de una nueva etapa de transformación para San Antonio de Pereira. Más que intervenciones aisladas, se trata de un conjunto de proyectos que buscan ordenar el crecimiento urbano, mejorar la movilidad y fortalecer los espacios de encuentro ciudadano.