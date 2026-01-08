Rionegro en alerta por sobreocupación de los servicios de urgencias de las IPS

Rionegro- Antioquia

La Secretaría de Salud de Rionegro informó que actualmente hay una alta ocupación de los servicios de urgencias en esa población del Oriente de Antioquia en las diferentes IPS, por lo que elevan una alerta ante la situación que es calificada como preocupante.

Silvia Paulina Rendón Rendón, jefa del despacho municipal de salud, la situación actual no se debe a una afectación específica, pero sí a un aumento de algunos padecimientos que han elevado las consultas en los centros de urgencias; estos son: pacientes con enfermedades crónicas de base y otras causas relacionadas con dificultad con la entrega de medicamentos y el alto pico de influenza.

“Sin embargo, invitamos a la comunidad a hacer un uso racional de los servicios de urgencia en nuestras IPS. Que no solamente acudamos a los servicios de urgencias cuando hay dificultades en acceder a una cita, a una consulta médica, a una cita prioritaria. Hagamos la utilización de este servicio cuando sea verdaderamente una urgencia vital”, recomendó la funcionaria Rendón.

Además, mencionó que, debido a que Rionegro es receptora de pacientes de otras poblaciones del Oriente del departamento, invitó a los alcaldes, gerentes y secretarios de salud de la región y entidades prestadoras de salud a trabajar de manera articulada en los reportes oportunos de trasladados no regulados y valorar las capacidades instaladas frente a las necesidades de remisión y que los pacientes cuya condición clínica pida ser manejados en entidades de baja complejidad.