06 mar 2026 Actualizado 16:44

Incautaron cerca de 1.5 toneladas de pollo y sellaron el expendio de carne por insalubridad en Bello

Las autoridades evidenciaron que el expendio de carne no contaba con las medidas sanitarias necesarias para funcionar, lo que ponía en riesgo la salud de las personas.

Carne incautada en expendio de carnes que fue sellado - fotos alcaldía de Bello.

Bello- Antioquia

En el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, las autoridades sanitarias ubicaron un expendio de carne que funcionaba sin cumplir las normas necesarias para la comercialización del alimento. Esto se dio gracias a la denuncia de la ciudadanía que evidenció malos olores que salían del lugar, el cual, luego de la inspección, fue sellado.

El operativo fue acompañado por la Secretaría de Salud, la policía, el INVIMA y la inspección de policía, quienes revisaron el lugar e incautaron cerca de una tonelada y media de carne, ya que evidenciaron inadecuadas prácticas de manipulación y almacenamiento de alimentos.

“En este se encontraron 1,474 kilos de carne de pollo y derivados de pollo en malas condiciones, los cuales se destruyeron por generar un riesgo para la salud y no ser aptos para el consumo humano”, reportó Diana Cristina Lópera Pineda, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

La alcaldía de Bello solicitó a la ciudadanía continuar denunciando este tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, ya que la intención es prevenirlo. Explicó que se puede hacer ante las autoridades o en la página web de la alcaldía mediante PQR, donde pueden diligenciar un formulario.

Norbey Valle David

