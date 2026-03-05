Antioquia supera la cifra homicidios del 2025, ya son 300 más los registrados

Antioquia

El departamento de Antioquia acumula 300 homicidios en lo corrido del año, en comparación con las cifras que se tenían del 2025 en los primeros meses de ese año.

Según informó el Mayor William Manuel Tovar en un balance reciente sobre la situación de seguridad en el territorio, esta cifra representa 39 casos más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 261 homicidios en el departamento.

Con base en esos datos, el incremento equivale aproximadamente a un aumento cercano al 15 % en la comparación interanual.

El consolidado incluye los homicidios reportados en las tres jurisdicciones policiales que operan en el departamento: Urabá, Magdalena Medio y el área de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las cifras de estas zonas son reunidas por la Gobernación de Antioquia para elaborar el balance general de seguridad del departamento.

Durante su intervención, el oficial también indicó que actualmente el territorio registra un promedio cercano a 4,5 homicidios diarios, una cifra que refleja el comportamiento reciente de la violencia homicida en Antioquia.

Si se relaciona este promedio con el acumulado de 300 casos, el cálculo corresponde aproximadamente a los primeros dos meses del año y parte de marzo, lo que permite establecer un punto de comparación directo con el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades atribuyen el aumento principalmente a enfrentamientos entre estructuras criminales que disputan el control de rentas ilegales, una dinámica que históricamente ha influido en el comportamiento de los homicidios en distintas subregiones del departamento.

El comportamiento de este indicador se analiza dentro de los sistemas estadísticos de la Policía Nacional de Colombia, que consolidan los registros de delitos reportados por las autoridades en todo el país.

Aunque el aumento frente al mismo periodo del año pasado es significativo en términos absolutos, las autoridades señalan que el comportamiento anual de los homicidios solo puede evaluarse de manera definitiva cuando se consoliden las cifras de todo el año, ya que los indicadores pueden variar conforme avanzan los meses y se actualizan los registros oficiales.

Por ahora, los datos conocidos muestran que el departamento presenta un incremento en el número de homicidios frente al mismo corte del año anterior, en un contexto marcado por disputas entre estructuras delictivas en varias subregiones de Antioquia.