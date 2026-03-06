Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 00:50

Antioquia tendrá cuatro vehículos militares blindados para las elecciones del 8 de marzo

El Ejército movilizó estos vehículos con capacidad de transportar de manera rápida y segura hasta nueve soldados con todo el equipo militar.

Vehículos blindados para garantizar la seguridad en elecciones en Antioquia - foto Cuarta Brigada

Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército desplegó cuatro vehículos blindados para apoyar la seguridad de las elecciones en el departamento de Antioquia. Los automotores LAV III cuentan con alta tecnología de última generación para el transporte seguro del personal militar en zonas de alta complejidad y presencia de grupos armados ilegales.

Según la brigada, estos carros tienen la capacidad de transportar hasta nueve soldados con todo el equipo de intendencia de una manera ágil y segura en caso de que se requiera ante cualquier alteración al orden público en los 91 municipios de la jurisdicción de la Cuarta Brigada.

“Esta capacidad que brinda movilidad, fuego y protección a nuestros hombres la vamos a sentir en varios de nuestros municipios del departamento de Antioquia, específicamente los que pertenecen a nuestra cuarta brigada, esos noventa y un municipios. Posteriormente, por instrucciones del comando de la división, vamos a tener esa presencia también en otras partes del departamento”, destacó el general Carlos Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

La intención de este apoyo militar es garantizar que las personas puedan ejercer su derecho al voto de manera segura en las diferentes subregiones donde la Cuarta Brigada tiene a su cargo.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

