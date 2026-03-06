Antioquia tendrá cuatro vehículos militares blindados para las elecciones del 8 de marzo

Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército desplegó cuatro vehículos blindados para apoyar la seguridad de las elecciones en el departamento de Antioquia. Los automotores LAV III cuentan con alta tecnología de última generación para el transporte seguro del personal militar en zonas de alta complejidad y presencia de grupos armados ilegales.

Según la brigada, estos carros tienen la capacidad de transportar hasta nueve soldados con todo el equipo de intendencia de una manera ágil y segura en caso de que se requiera ante cualquier alteración al orden público en los 91 municipios de la jurisdicción de la Cuarta Brigada.

“Esta capacidad que brinda movilidad, fuego y protección a nuestros hombres la vamos a sentir en varios de nuestros municipios del departamento de Antioquia, específicamente los que pertenecen a nuestra cuarta brigada, esos noventa y un municipios. Posteriormente, por instrucciones del comando de la división, vamos a tener esa presencia también en otras partes del departamento”, destacó el general Carlos Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.