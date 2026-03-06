Debate en Alemania: “Díaz, Kane y Olise es el mejor tridente de la historia del Bayern Múnich”. (Photo by Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images) / Christina Pahnke - sampics

Este viernes 6 de marzo, el MorninGol de AS Colombia tuvo como invitado a Giovane Élber, exfutbolista brasileño que actuó seis años y anotó más de cien goles con el Bayern Múnich.

Le puede interesar: Oliver Glasner enciende las alarmas por la lesión de Daniel Muñoz: alerta en Selección Colombia

Pues bien, el nacido en Londrina empezó con todo al afirmar que el tridente conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise es el “mejor” en toda la historia del conjunto bávaro, superando incluso al conformado por Robert Lewandowski, Arjen Robben y Franck Ribéry.

“El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia del Bayern Múnich. Tuvimos también a Lewandowski, Franck Ribéry y Arjen Robben, pero Olise, Luis Díaz y Harry Kane lo están haciendo demasiado bien(...) Yo creo que Kane puede batir el record de Lewandowski, de 44 goles en el campeonato", sentenció sin titubeos.

Es preciso recordar que estos tres atacantes del cuadro bávaro se han consolidado como el mejor de toda Europa en la temporada 2025-26. Los números lo avalan, aunque por ahora no se ha logrado complementar dichas crifras con los títulos, recordando que Lewandowski y compañía se quedaron con el histórico sextete (2020-21).

Lea también acá: Gustavo Cuéllar regresa al fútbol colombiano, luego de su breve paso por Brasil

Elogios a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Por otro lado, Giovane Élber destacó el nivel que ha mostrado Luis Díaz en sus primeros meses como jugador del Bayern Múnich. Advirtió que la presión dificulta jugar en un equipo tan grande, pero el guajiro ha logrado estar a la altura de las circunstancias.

“Él me ha sorprendido muchísimo, porque cuando se cambia de Inglaterra a Alemania, es un fútbol distinto. Pero pensé: ‘parece que estuviera con nosotros desde hace años’, porque es muy fácil hablar con él, trabajar. Estamos ya en la fase final del campeonato alemán, de Champions, y espero que Luis pueda hacer mucho más para el Bayern", sentenció.

Y complementó con lo que necesita Lucho para entrar en el olimpo alemán: “Está jugando muy bien. Pero para ser uno de los mejores, hay que terminar el campeonato bien: conquistar los títulos con el club, la Champions porque es el trofeo más grande de Europa que todos quieren ganar”.

Entérese de: Ojo, Colombia: DT de Cristiano dice que su lesión es “Más grave de lo esperado” ¿Llegará al Mundial?