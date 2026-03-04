Luis Díaz, nominado a mejor jugador de febrero en la Bundesliga

Luis Díaz no para de rendir en el Bayern Múnich. No solo lleva 19 goles y 15 asistencias en 34 partidos disputados durante la temporada, sino también ha sido uno de los jugadores de mayor impacto y trascendencia en el equipo de Vincent Kompany.

Hoy vuelve a ser protagonista por su actuación en el mes de febrero en la Bundesliga. Durante el mes que terminó, el atacante disputó cinco partidos, cuatro de la liga de Alemania y otro de la Copa de este país. Marcó cuatro goles y dio tres asistencias.

Por esta razón, fue nominado al mejor jugador de febrero junto a otros cinco de sus colegas, entre ellos, su compañero de equipo, Harry Kane, que lleva 45 goles en todas las competencias que disputa el Bayern Múnich.

Los otros cuatro jugadores nominados son Yan Diomande del Leipzig, Grimaldo del Leverkusen, Ozan Kabak del Hoffenheim y Edmundo Tapsoba, del Leverkusen.

¿Cómo votar por Luis Díaz para mejor jugador de febrero?

Para votar por Luis Díaz que fue nominado para mejor jugador del mes de febrero en la Bundesliga, debe entrar acá. El colombiano es la primera opción en la página de votaciones. Solo se debe dar clic en el botón abajo de la información del jugador y se registrará el voto.

El próximo partido del Bayern Múnich en la liga será este viernes 6 de marzo a las 2:30 p.m., hora colombiana ante el Borussia Mönchengladbach.