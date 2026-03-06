Oliver Glasner enciende las alarmas por la lesión de Daniel Muñoz: alerta en Selección Colombia. (Photo by Harry Murphy - Danehouse/Getty Images) / Harry Murphy - Danehouse

Alarmas encendidas en la Selección Colombia, luego de que Daniel Muñoz sufriera una lesión en el hombro durante el último partido del Crystal Palace en la Premier League.

El golpe del lateral colombiano se produo el pasado 5 de marzo, a los 14 minutos del duelo ante Tottenham. Muñoz intentó ganar en velocidad por la banda, pero fue derribado por su marcador. En la caída, el jugador cayó sobre su hombro derecho y de inmediato tuvo que solicitar la atención médica. Tras una breve revisión, el cuerpo médico pidió el cambio.

La preocupación se generó por como se dio su salida, teniendo en cuenta sus evidentes lamentos y gestos de dolor, además de la improvisada inmovilización de su brazo.

Lesión de Daniel Muñoz con el Crystal Palace. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA Ampliar Lesión de Daniel Muñoz con el Crystal Palace. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA Cerrar

Le puede interesar: Luis Díaz, nominado a mejor jugador de febrero en la Bundesliga

Oliver Glasner enciende las alarmas por la lesión de Daniel Muñoz

En la conferencia de prensa posterior al partido de Premier League, Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, dio las primeras impresiones respecto a la lesión de Daniel Muñoz. Si bien admitió que el defensor manifiesta sentirse bien, también señaló que se trata de un golpe “complicado”.

“Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado (inmovilizado) y haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado. Ojalá no dure demasiado”, fueron las palabras del técnico alemán.

A la espera de lo que arrojen los estudios médicos del equipo, Muñoz se perdería inicialmente los duelos ante AEK Larnaka (octavos de final, Europa League) y Leeds United (Premier League).

Lea también acá: Carlos Bacca carga contra el arbitraje colombiano: “Sampaio nos dio una lección a todos”

Preocupación en la Selección Colombia por Daniel Muñoz

Máxima alerta en la Selección Colombia por la reciente lesión de Daniel Muñoz, teniendo en cuenta que se avecinan los duelos de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El cuadro nacional enfrentará el 27 de marzo a Croacia y el 29 del mismo mes a Francia, duelos que se disputarán en territorio estadounidense.

De no recuperarse a tiempo, el defensor antioqueño sería la gran baja del cuadro nacional de cara a la Fecha FIFA, a la espera de lo que también ocurra con su compañero Jefferson Lerma.