Gustavo Cuéllar regresa al fútbol colombiano, luego de su breve paso por Brasil. (Photo by Mijael Quintana/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¡Bombazo en el fútbol colombiano! Gustavo Cuéllar le puso a fin a una destacada etapa por el exterior y confirma su regreso al país, luego de una década de ausencia.

Es preciso recordar que el experimentado mediocampista se encontraba como agente libre, luego de haber acordado la rescisión de su contrato con el Gremio de Porto Alegre. Bajo esta situación contractual, la vuelta al mercado colombiano era más que segura y así fue.

Gustavo Cuéllar jugará con el Deportivo Cali

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el Deportivo Cali anunció el regreso de Gustavo Cuéllar, quien es canterano de la institución verdiblanca.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Gustavo Cuéllar para su posible vinculación a la institución”, se menciona en el documento.

Aunque se aclara que el fichaje está “sujeto al cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre las partes" y, como es costumbre en toda operación, a “la realización satisfactoria de los exámenes médicos correspondientes”.

“En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera favorable, el jugodor se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el cuerpo técnico de la institución", se complementa en el texto.

Cuéllar regresa entonces al Cali, club que lo hizo debutar profesionalmente en el 2009. En cinco años disputó 128 partidos, repartidos en 9.357 minutos de juego. Marcó 2 goles, repartió 5 asistencias, recibió 25 amarillas y 4 rojas. Adicionalmete, ganó una Copa Colombia y una Superliga.

Aunque con los verdiblancos inició su camino, Junior de Barranquilla fue el que lo catapultó al exterior (2014-2015). Luego de su paso por la capital del Atlántico jugó para Flamengo en Brasil, Al-Hilal y Al-Shabab de Arabia Saudita, y el ya mencionado Gremio.

