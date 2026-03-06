Ojo, Colombia: DT de Cristiano dice que su lesión es “Más grave de lo esperado” ¿Llegará al Mundial?

Atención en la Selección de Colombia y alarmas encendidas en la Selección de Portugal. El delantero Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el isquiotibial durante el último partido de su equipo frente a Al‑Fayha FC, disputado el pasado 28 de febrero. Desde entonces, el portugués se encuentra fuera de las canchas.

Ha raiz de está lesión el astro Portuges se va a perder 3 partidos con el Al-Nassr y 2 por liga que son:

Neom SC el 7 de marzo del 2026 / por Liga Saudí

Al Wasl el 11 de marzo del 2026 / por Liga de Campeónes

Al Khaleej el 14 de marzo del 2026 / por Liga

En rueda de prensa el Director Técnico Jorge Jesus dio el parte medico de Cristiano y la gravedad de la lesión;

“Tras las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo era más grave de lo esperado”, afirmó recientemente Jorge Jesus, entrenador del equipo árabe, en conferencia de prensa.

Asimismo, explicó el proceso de recuperación que seguirá el astro de 41 años: “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores para recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”.

¿Se pierde el Mundial 2026?

Según los tiempos estimados de recuperación, Cristiano Ronaldo se perdería los partidos de preparación que tiene la Selección de Portugal previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado luso tiene programados dos amistosos:

• Selección de México: el sábado 28 de marzo.

• Selección de Estados Unidos: el martes 31 de marzo.

Por ahora, el estado físico del astro portugués genera incertidumbre, mientras avanza su proceso de recuperación en Madrid.

Cabe resaltar que Portugal comparte grupo con la selección Colombia en el mundial “Grupo K” junto a Uzbekistán y a la espera de que se confirme el cuarto puesto del grupo entre Nueva Caledonia, Jamaica o DR Congo.

La selección de Portugal tendra su debut el miércoles 17 de junio contra la selección que ocupe el cuarto lugar del grupo entre Nueva Caledonia, Jamaica o DR Congo.