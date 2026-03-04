Así quedarían repartidas las EPS en los territorios: este es el documento

Un documento preliminar del Ministerio de Salud, entregado a la Superintendencia Nacional de Salud, evidencia el posible reordenamiento del mapa de las EPS en Colombia tras el previo anuncio de reorganización de las EPS dependiendo al tamaño poblacional del territorio, al establecer qué aseguradoras podrían o no operar en cada municipio del país bajo un nuevo esquema territorial.

El informe, conocido por este medio, muestra que varias EPS figuran como no autorizadas para operar en determinados territorios, mientras que Nueva EPS aparece habilitada en gran parte del país, lo que podría consolidarla como el asegurador con mayor presencia dentro del sistema de salud colombiano.

Consulte el documento completo aquí: