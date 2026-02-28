Superfinanciera fija tasa de usura para marzo: estos son los topes máximos que cobrarán los bancos

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó las nuevas tasas de interés que regirán entre el 1 y el 31 de marzo de 2026. Con esta decisión también queda definido el llamado “tope de usura”, es decir, el interés máximo que por ley pueden cobrar los bancos y entidades financieras cuando usted pide un crédito.

Pero, ¿qué significa esto en palabras sencillas?

Cada mes, la Superfinanciera calcula cuánto están cobrando en promedio los bancos por prestar dinero. A ese promedio se le llama “interés bancario corriente”. La tasa de usura es 1,5 veces ese valor y funciona como un límite: ninguna entidad puede cobrar por encima de ese porcentaje.

Para marzo, el interés bancario corriente en créditos de consumo y ordinarios, como los préstamos personales o de libre inversión, quedó en 17,01% efectivo anual. Eso significa que el tope máximo que podrán cobrar es de 25,52% efectivo anual.

En el caso de los créditos de consumo de bajo monto, que suelen ser préstamos pequeños y de fácil acceso, el interés bancario corriente fue certificado en 42,62%. Por lo tanto, la tasa de usura en esta modalidad llega a 63,93% efectivo anual.

Para los créditos productivos, que son aquellos destinados a financiar negocios o actividades económicas, los topes quedaron así:

Crédito productivo de mayor monto: interés de 27,20% (usura cercana a 40,80%).

Crédito productivo rural: 20,94% (usura de 31,41%).

Crédito productivo urbano: 38,69% (usura de 58,04%).

Crédito popular productivo rural: 47,54% (usura de 71,31%).

Crédito popular productivo urbano: 58,55% (usura de 87,82%).

Estas cifras aplican únicamente durante marzo de 2026. Si una entidad cobra intereses por encima de esos límites, estaría incurriendo en un delito.

Por eso, antes de firmar cualquier crédito, es clave revisar la tasa que le están ofreciendo y compararla con el tope vigente. Conocer la tasa de usura es una herramienta para proteger su bolsillo.

A continuación, la resolución completa: