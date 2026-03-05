Reunión de Petro con gremio bancario: ¿Qué temas discutieron en Casa de Nariño?

En Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió con el sector bancario del país, donde pusieron sobre la mesa las inversiones forzosas decretadas en la emergencia económica, social y ambiental del país.

También, hablaron sobre la necesidad de una reactivación económica, crear alivios crediticios y líneas de financiamiento para los afectados por la emergencia invernal. Así como fortalecer la cooperación del sector bancario con el Gobierno, teniendo en cuenta que el Ejecutivo busca el pronto regreso al país de los porcentajes establecidos en las normas nacionales de los ahorros pensionales de los trabajadores, para fomentar las inversiones en el país.

Los representantes del sector financiero expresaron su preocupación por las inversiones forzosas y las implicaciones que les generaría.

Por lo cual, dentro de las principales conclusiones del encuentro fue trabajar conjuntamente en la política de crédito, sin tasa de interés, a la zona de desastre para reimpulsar la producción real. El propósito es construir un nuevo acuerdo que permita inversiones y tasas de interés favorables para las zonas afectadas por las inundaciones generadas por el frente frío en el territorio nacional.

El Ministerio de Hacienda confirmó que definieron alivios para los afectados de la emergencia invernal que incluye un período de gracia de 12 meses y no se producirán intereses. Ademas, conservarán la calificación crediticia, no habrá reporte negativo a centrales de riesgo, tendrán suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos, y se implementará atención prioritaria y una campaña de educación financiera.

Los bancos pondrán 270 mil nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos estimados en $5,2 billones, dirigidos a fortalecer los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario, turismo y otros.

Sobre esos créditos, el sector bancario propuso que en el plazo de un año se incremente en un 15%, tanto el número de créditos como el monto total de recursos.

Por su parte, el Gobierno se comprometió a otorgar garantías de hasta el 90% y recursos de redescuento para que los bancos puedan ofrecer tasas de interés inferiores a la mitad de las tasas actuales del mercado, especialmente para la economía popular individual y asociativa, tanto rural como urbana.

¿Qué otros temas abordaron?

Durante la reunión, hablaron de otros temas que pide el Ejecutivo y que tiene que ver con el regreso del ahorro de los trabajadores colombianos, la libertad para transferir sus ahorros al fondo que escojan hasta el 16 de julio, y el reingreso de los ahorros puestos en el exterior al país.

El encuentro entre el Gobierno y el gremio bancario continuará el próximo lunes, con una nueva reunión que será liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

¿Quiénes asistieron a la reunión?

Varios representantes del gremio bancario asistieron al encuentro, entre ellos: Javier Suárez, el presidente de Davivienda, Jonathan Malagón de Asobancaria, el presidente de Bancolombia Juan Carlos Mora y Mario Pardo, presidente de BBVA.

El encuentro estuvo liderado por el presidente Gustavo Petro, quien estuvo acompañado de la directora del Dapre, Nhora Mondragón y representantes del Gobierno como el ministro de Hacienda, Germán Ávila.