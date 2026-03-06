Atención Millonarios: Uno de estos clubes históricos sería su rival en los grupos de la Sudamericana

Millonarios se convirtió en el primer representante colombiano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de su histórico triunfo 1-3 sobre Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo bogotano consiguió la victoria gracias a un doblete del argentino Rodrigo Contreras, el primero de sus goles, un remate de más allá de la mitad de la cancha. Leonardo Castro, desde el punto penalti, anotó el otro tanto de los azules.

Con el triunfo, el Embajador se aseguró alrededor de un millón de dólares. Debido a su Ranking en la Conmebol, se ubicará en el Bombo 2 del sorteo de la fase de grupos del certamen.

Millonarios se estará enfrentando a un club histórico de Sudamérica sí o sí, teniendo en cuenta los equipos que se encuentran ubicados en el Bombo 1 y, por ende, serán cabezas de sus respectivos grupos.

Los dirigidos por Fabián Bustos se estarán midiendo a un equipo argentino, brasileño o paraguayo. Por ahora, los clubes que se encuentran en el Bombo 1 son River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Gremio, Olimpia y Santos. El último equipo del cajón podría ser San Lorenzo; no obstante, dependerá de que América no elimine a Bucaramanga, de avanzar el cuadro vallecaucano, este ocupará esa zona.

Bombos del sorteo de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali o San Lorenzo.

Bombo 2: San Lorenzo (podría ir al Bombo 1), RB Bragantino, Melgar o Cienciano, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama y Racing de Uruguay.

Bombo 3: Bucaramanga (Si clasifica), Nacional de Paraguay, Tigre, Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River (Si clasifica) y Montevideo City Torque.

Bombo 4: Deportivo Cuenca, Libertad, Independiente Petrolero, Macará, Orense, Alianza, Atlético Deportivo Riestra y Barracas Central.

También irán al Bombo 4 los equipos que pierdan las siguientes series de Copa Libertadores. Botafogo Vs. Barcelona, DIM Vs. Juventud, Tolima Vs. O’Higgins y Sporting Cristal Vs. Carabobo

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el próximo 19 de marzo.