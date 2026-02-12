Avanza en Medellín la recolección de ayudas para los damnificados por las lluvias en Urabá y Córdoba

Medellín

La alcaldía de Medellín mantiene los once puntos de recolección de ayudas para los afectados por las lluvias en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba.

¿Cuáles son los puntos de recolección?

Los puntos de recolección están dispuestos en el Centro de Desarrollo Social en Laureles, las bibliotecas de El Poblado, San Javier, Belén, 12 de Octubre, La Ladera, San Antonio de Prado, la estación de bomberos de ese mismo corregimiento, el hall de la Alcaldía de Medellín y las dos terminales de transporte de la ciudad.

¿Qué se puede donar?

En esos lugares se están recolectando alimentos como fríjol, lentejas, azúcar, chocolate, café, galletas, arroz, aceite, harina y pasta.

Además, se requieren elementos de aseo personal como pañales para bebés y adultos, crema dental, toallas higiénicas, jabón de baño, cepillos de dientes, desodorantes y champú en sobres.

Las personas también pueden entregar en los lugares de recolección implementos de aseo para el hogar como detergente, jabón en barra, papel higiénico, escobas, trapeadoras, baldes y cepillos de piso.

A esos lugares también se pueden llevar colchonetas y mantas, así como concentrado y alimentos para perros y gatos.

Invitación a donar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que “aquí estamos recolectando ayudas y vamos bien. Estamos pidiendo que la gente done a la Corporación Presentes y también a través del Banco de Alimentos, que nos referencia a nosotros directamente la gobernación de Córdoba, para que las ayudas lleguen allá”.

Esta campaña de solidaridad se adelanta para apoyar a las familias de Urabá y Córdoba afectadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones de los últimos días.

Se busca que las personas puedan acercarse a los puntos de donación si van a entregar aportes en especie o puedan hacerlo por medio de canales para aportes en dinero, con el fin de recolectar la mayor cantidad de ayudas humanitarias.

Ya se han enviado ayudas

Agregó el mandatario local que “estamos recogiendo toneladas de alimentos no perecederos que ya estamos transportando a Córdoba y a Urabá. Aquí ha habido solidaridad del pueblo colombiano, solidaridad de Medellín, solidaridad de su gente”.

Las graves emergencias por las lluvias dejan más de 30 mil familias afectadas en Córdoba y once localidades en el Urabá antioqueño con afectaciones.

Esta campaña se adelanta bajo el mensaje “En Medellín somos solidarios”, con el que la administración convocó a la ciudadanía a entregar alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y del hogar, así como artículos para dormir y cuidado de mascotas.

Donaciones en dinero

Las personas que quieran realizar aportes económicos lo pueden hacer por medio de dos plataformas habilitadas; una es la de Presentes (presentes.co/dona) y la otra es la de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (abaco.org.co/emergenciainvernalcolombia).

Ana Cristina Moreno Palacios, Directora Ejecutiva de Presentes Corporación, explicó que “este es un momento para unirnos en favor de las comunidades más afectadas de Urabá. Invitamos a toda la ciudadanía a aportar desde 10 mil pesos y a las empresas a realizar descuentos de nómina con sus colaboradores; el objetivo es contribuir al restablecimiento de las condiciones de vida de miles de familias que lo perdieron todo. Las donaciones se reciben a través de nuestra plataforma https://presentes.co/dona/”.