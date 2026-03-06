En marzo seguirán las lluvias: emiten nuevas alertas en el Caribe colombiano para 7 y 8 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que durante el mes de marzo comienza la transición a la primera temporada de lluvias del año en extensas regiones del país, con mayor incidencia en la región Andina y Caribe.

Según el IDEAM, la persistencia de condiciones de “La Niña” durante los primeros meses ha predominado particularmente en sectores andinos, pacíficos y zonas de piedemonte. En el caso de la región del Pacífico, las precipitaciones continúan dentro de su patrón climático característico con acumulados en buena parte del año.

Nuevas alertas: vientos fuertes y oleaje elevado

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) junto al IDEAM emitieron nuevas alertas sobre las condiciones meteomarítimas esperadas en el Caribe colombiano para el 6, 7 y 8 de marzo. Este pronóstico coincide con las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas y advierte sobre vientos intensos y un incremento del oleaje, lo que podría generar impactos en diversas zonas de la región.

Desde la Dirección General Marítima (DIMAMR) señalaron que la influencia de varios sistemas de alta presión subtropical es la causa principal de estas condiciones. De acuerdo con el comunicado oficial, se esperan intensidades de moderadas a severas en la velocidad de los vientos y un aumento en la altura de la ola, especialmente en el sector del litoral Caribe colombiano y el área marítima central.

Departamentos que tendrían mayor impacto

Según los pronósticos meteo­marítimos, los departamentos afectados son:

La Guajira

Magdalena

Atlantico

Bolivar

El Archipiélago de San Andrés y Providencia

Islas Cayos del Norte

En menor medida, Sucre, Córdoba y el golfo de Urabá también se verán afectados. Se estima que la velocidad de los vientos del este y noreste oscilará entre los 20 y 35 nudos (37 a 65 km/h), generando alturas de ola entre los 2 y 4 metros. Estas condiciones serán más persistentes los días 5 de marzo, con extensión y pulsos intermitentes hasta el domingo 8 de marzo. Además, estas condiciones podrían generar un mar fondo en zonas costeras del litoral sur del Caribe colombiano, incluyendo el Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y partes de Bolívar.

El IDEAM prevé que en zonas costeras y de playa de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, aunque se esperan aumentos en la velocidad del viento, estos serán de menor intensidad que en áreas marítimas. Se estima que alcanzarán los 20 nudos (37 km/h) con rachas aún mayores, particularmente durante la noche.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) instó a las autoridades territoriales del Caribe colombiano y del archipiélago a mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas. Es crucial mantener los avisos, alertas y recomendaciones emitidas por el IDEAM, la DIMAR y sus capitanías de puerto.

Por otra parte, el IDEAM también alertó sobre la posible influencia del fenómeno conocido como “El Niño Costero” en Colombia. La vigilancia de las autoridades se centra especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño,donde se podrían registrar incrementos graduales en las precipitaciones si las condiciones actuales se mantienen.