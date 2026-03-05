Procurador envió carta a Benedetti: expresa preocupación por restricción de celulares a servidores

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que expresó su “preocupación” por la decisión del Gobierno de mantener la restricción del uso de celulares para servidores del Ministerio Público, lo que, a su juicio, representa una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia constitucional.

Se trata de la restricción que quedó establecida en el Decreto 0188 de 2026, en el artículo 14.

“Con profunda preocupación observo que, a tres días de las elecciones, aún persiste la exclusión impuesta por el Decreto 0188 de 2026, en su artículo 14, en relación con la limitación de uso de celulares por parte de los servidores del Ministerio Público, lo que se constituye en una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia que constitucionalmente nos corresponde”, se menciona en la carta enviada en la tarde de este jueves.

Finalmente, le pidió a Benedetti que responda lo más pronto posible, teniendo en cuenta que en menos de tres días se realizarán las elecciones legislativas en Colombia.

“Agradezco que con urgencia se tomen los correctivos, en aras de garantizar el pleno ejercicio de nuestras competencias”, afirmó.

