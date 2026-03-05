Gobierno responde al procurador Eljach con ajuste de medidas para las elecciones: ¿de qué se trata?

A tan solo unos días de las elecciones del próximo domingo, el procurador Gregorio Eljach solicitó cambios en el decreto que establece las medidas para los comicios del 8 de marzo.

A través de una carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti, el procurador Eljach reiteró la solicitud para que modifique la prohibición del uso de teléfonos celulares para los funcionarios de la Procuraduría General, que desempeñarán sus labores de vigilancia en las elecciones del próximo domingo.

La solicitud fue respondida con la modificación del decreto 0211 de 2026, y una cláusula exceptiva que establece cuáles servidores públicos pueden hacer uso de dichos dispositivos en ejercicio de funciones constitucionales y legales de vigilancia, control y policía judicial durante la jornada electoral.

¿Qué dice la cláusula?

El decreto determina que con el fin de evitar ambigüedades interpretativas que puedan generar inseguridad jurídica o dificultades operativas el día de la votación, todos los servidores asignados a la vigilancia electoral podrán emplear herramientas tecnológicas, para el cumplimiento de actos propios de su competencia.

Dicha modificación fue hecha en los artículos 14 y 15, tras señalar que puede dar lugar a interpretaciones divergentes respecto de los sujetos exceptuados de la prohibición general de uso de teléfonos celulares, dispositivos de grabación o, en general, de dispositivos electrónicos, dentro de los puestos de votación.