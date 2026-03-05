Precio del dólar en Venezuela HOY jueves 5 de marzo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el jueves 5 de marzo el dólar se cotiza en 427,93020000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó en el día anterior, miércoles 4 de marzo cuando el precio se situó en los 425,67410000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 5 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 5 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 497,42178517 bolívares.

: 497,42178517 bolívares. Yuan chino : 62,05124412 bolívares.

: 62,05124412 bolívares. Lira turca : 9,73244820 bolívares.

: 9,73244820 bolívares. Rublo ruso: 5,49665073 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el final de la primera semana de marzo.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 5 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 5 de marzo. Estos son:

Banco Mercantil : 480,3940 para compra - 514,1591 para venta

: 480,3940 para compra - 514,1591 para venta Banesco : 434,1591 para compra - 451,2451 para venta

: 434,1591 para compra - 451,2451 para venta Banco Nacional de Crédito : 441,2035 para compra - 455,9835 para venta

: 441,2035 para compra - 455,9835 para venta Bancamiga : 422,0320 para compra - 422,5986 para venta

: 422,0320 para compra - 422,5986 para venta Banco Provincial : 437,3717 para compra - 480,8977 para venta

: 437,3717 para compra - 480,8977 para venta Otras Instituciones: 468,1461 para compra - 477,1646 para venta

