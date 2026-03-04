El presidente Donald Trump compró deuda de Netflix en medio de la lucha de Paramount por Warner Bros

Este miércoles se conoció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compró bonos de Netflix en medio de la lucha de Paramount por Warner Bros.

Trump compró 600.000 y 1,25 millones de dólares en deuda de Netflix en enero, sumándose a los 500.000 a 1 millón de dólares en bonos que compró en diciembre, poco después de que se anunciara el megaacuerdo de Netflix por Warner.

Las compras de Netflix fueron solo dos de las docenas de compras y ventas que el presidente reveló este miércoles.

Trump firmó el documento el 26 de febrero, pero las compras se realizaron el 2 y el 20 de enero.

Trump también adquirió bonos municipales y bonos corporativos de empresas como General Motors, Occidental, Boeing y Coreweave, entre muchas otras.

Su última declaración financiera anual, correspondiente a 2024, muestra que también poseía una modesta cantidad de acciones de Netflix.