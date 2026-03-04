Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 4 de marzo, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el miércoles 4 de marzo el dólar se cotiza en 425,67410000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó en el día anterior, martes 3 de marzo cuando el precio se situó en los 421,87720000 bolívares (VES).

También le puede interesar: Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 4 de marzo de 2026: Nuevo repunte en los precios

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer:

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 4 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 4 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 491,49182934 bolívares.

: 491,49182934 bolívares. Yuan chino : 61,69994636 bolívares.

: 61,69994636 bolívares. Lira turca : 9,67900889 bolívares.

: 9,67900889 bolívares. Rublo ruso: 5,47562638 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo una baja importante para el día de hoy.

Puede leer: ¿Por qué el lanzamiento del Artemisa II fue retrasado por la NASA? Conozca la nueva fecha

Lea aquí: Créditos Icetex: nuevas opciones de financiación educativa para programas de pregrado en 2026

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 4 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 4 de marzo. Estos son:

Banco Mercantil : 485,6524 para compra - 421,9271 para venta

: 485,6524 para compra - 421,9271 para venta Banesco : 457,0971 para compra - 436,7273 para venta

: 457,0971 para compra - 436,7273 para venta Banco Venezolano de Crédito : 429,2331 para compra - 509,9724 para venta

: 429,2331 para compra - 509,9724 para venta Banco Nacional de Crédito : 435,0429 para compra - 451,9415 para venta

: 435,0429 para compra - 451,9415 para venta Banco Exterior : 420,8439 para compra - 432,6013 para venta

: 420,8439 para compra - 432,6013 para venta Otras Instituciones: 437,1820 para compra - 443,7753 para venta

También puede leer: ¿Cuál es el formulario para trasladarse a Colpensiones? El plazo máximo es el 16 de julio 2026

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: