DataCrédito lanza auxilio para los colombianos endeudados: reorganice sus deudas

Muchas personas tienen sus finanzas un poco desordenadas, incluso suelen sacar un préstamo para cubrir otras deudas ya adquiridas, hay varios quienes suelen colgarse con los pagos de las diferentes cuotas sobre todo con los bancos.

Una vez esta situación es repetitiva, se suelen hacer reportes negativos en centrales de riesgo, lo que puede derivar en embargos o medidas sancionatorias.

¿Qué es DataCrédito?

DataCrédito es la central de riesgo más grande del país, encargada de recopilar, almacenar y suministrar el historial crediticio (comportamiento de pagos, deudas positivas y negativas) de personas y empresas. Funciona como una base de datos que es consultada por bancos y entidades para evaluar el riesgo al otorgar créditos.

Además de funcionar como una plataforma de recopilación de información, también tiene opciones para verificar sus deudas, si tiene algún reporte negativo, buscar créditos, salir de deudas, entre otros.

Alternativas que ofrece DataCrédito para quienes están endeudados financieramente:

El llamado “auxilio” no es un subsidio en sí, por el contrario, es una guía práctica para elegir opciones según la realidad de cada persona. En ese sentido, el mercado financiero colombiano ofrece varias alternativas:

Microcréditos o créditos de bajo monto: útiles para cubrir emergencias o impulsar pequeños emprendimientos.

útiles para cubrir emergencias o impulsar pequeños emprendimientos. Financiación en comercios: que permite adquirir tecnología o electrodomésticos con pagos periódicos.

que permite adquirir tecnología o electrodomésticos con pagos periódicos. Opciones de fintech y cooperativas: diseñadas para los perfiles con ingresos variables.

Estos productos pueden ser un alivio para reorganizar las finanzas si se eligen con responsabilidad. Sin embargo, el error más común es asumir cuotas que superan la capacidad real de pago.

La diferencia entre un alivio y un problema radica en comprender condiciones como tasa de interés, plazo, valor total a pagar y efectos sobre el historial crediticio a largo plazo.

La compañía recalca que el crédito puede ser una herramienta estratégica si se usa con responsabilidad, siempre acompañada de una comprensión clara de las condiciones y de una planificación realista del presupuesto mensual.

Claves para mejorar el puntaje crediticio:

Uno de los pilares al tener créditos es la educación financiera, a la que se puede acceder mediante MiDatacrédito, donde es posible:

Consultar el historial crediticio.

Conocer el puntaje actualizado.

Activar alertas ante posibles fraudes.

Acceder a contenidos pedagógicos.

