Oficial de Migración Colombia salvó la vida de viajero chileno en el aeropuerto de Cartagena

En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, mientras cumplía con su labor en la sala de inmigración, el oficial Luis Fernando Ospino Jaime, funcionario de Migración Colombia, protagonizó una acción oportuna que resultó decisiva para salvar la vida de un extranjero.

Era un día de alta afluencia de pasajeros debido al cruce de vuelos. De repente, un grito rompió la concentración del equipo. Un viajero que hacía fila cayó bruscamente al suelo frente a los módulos de control migratorio. Sin dudarlo, Luis Fernando se dirigió hacia el hombre, quien presentaba claros signos de un ataque epiléptico. Recordando los entrenamientos recibidos como brigadista en primeros auxilios, actuó con rapidez: lo colocó de lado para facilitar su respiración y evitar que se ahogara.

Pero la situación se tornó crítica en cuestión de segundos. El viajero de nacionalidad chilena se estaba mordiendo la lengua y comenzó a sangrar, obstruyendo sus propias vías respiratorias. “En un momento pensé que lo estaba perdiendo”, confesó el oficial, aún conmovido por lo vivido.

El hombre se estaba asfixiando con sangre y saliva. En un acto instintivo y arriesgado, Luis Fernando intervino para despejar las vías respiratorias del viajero, incluso resultando con lesiones en los dedos. En medio de la tensión, logró que el ciudadano expulsara la sangre acumulada y recuperara la respiración.

Minutos después, dos médicos que se encontraban entre los pasajeros se unieron a la atención, estabilizando al hombre hasta la llegada del personal de sanidad del aeropuerto.

El ciudadano, de nacionalidad chilena, había llegado en un vuelo procedente de Lima y viajaba solo. Posteriormente fue remitido para valoración médica de mayor complejidad.

Lejos de buscar protagonismo, el oficial se define como “un humilde servidor” que simplemente hizo lo que debía hacer. Sin embargo, su reacción inmediata, su preparación previa y su valentía marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Con 14 años de servicio en la entidad, recientemente trasladado de la regional Guajira a la regional Caribe, Luis Fernando Ospino Jaime representa los valores de la institución, con la protección y orientación tanto de ciudadanos colombianos como extranjeros.

Ospino Jaime dejó un mensaje a sus compañeros oficiales ya que este tipo de situaciones pueden presentarse en cualquier momento, para prepararse constantemente y aprovechar las capacitaciones en primeros auxilios: “Hace días tuve la oportunidad de salvar una vida. Migración Colombia no es solo un uniforme, también somos humanidad y servicio. Los invito a que nos estemos capacitando, apoyando y marcar la diferencia con valentía” afirmó.

Aunque no hubo cámaras que registraran el momento, la verdadera evidencia quedó en la vida salvada y en la tranquilidad de una familia que, sin saberlo, estuvo al borde de recibir una noticia devastadora.

Gracias a la rápida y decidida actuación del oficial de Migración Colombia, lo que pudo convertirse en tragedia terminó siendo una historia de heroísmo, vocación de servicio y profundo sentido humano.