Madre murió y su hija permanece desaparecida tras ser arrastradas por un río en El Plateado, Cauca

Una mujer murió y su pequeña hija de 7 años permanece aún desaparecida tras ser arrastradas por la corriente de un río en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Las Tulpas, un sitio turístico ubicado a un kilómetro del casco urbano de El Plateado.

Osman Guaca, alcalde del municipio de Argelia, confirmó que la menor fue arrastrada por la corriente del río y que su madre, en un intento por rescatarla, también fue vencida por la fuerza del caudal.

“Al parecer estaban compartiendo en un sitio muy bonito del río llamado Las Tulpas, donde una menor fue arrastrada por la corriente y su madre salió a auxiliarla, pero también terminó siendo arrastrada”, señaló el mandatario.

La comunidad logró recuperar el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que la niña aún no ha sido localizada.

“El río Plateado conecta muy cerca con el río San Juan del Micay y las crecientes han hecho más difícil la búsqueda, porque el caudal está bastante alto”, explicó el alcalde.

Las autoridades informaron que las fuertes lluvias de los últimos días han incrementado el caudal del afluente, lo que ha dificultado las operaciones de búsqueda.

Además, señalaron que el río Plateado conecta con el San Juan del Micay, ampliando el área donde se concentran las labores.

En el municipio fue activado el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y las labores continúan con apoyo de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y habitantes del sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad con esta familia de escasos recursos y mantienen la esperanza de encontrar el cuerpo de la menor.