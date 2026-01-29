Niña de cuatro años falleció tras ser arrastrada por una creciente
Ocurrió en el sector de Puerto Frazada en zona rural de Tuluá
Por casi 24 horas fue buscada por los organismos de socorro una menor que, según el reporte de su familia, había caído a una quebrada el pasado martes en la noche.
De acuerdo con la información suministrada, la niña iba con su hermanito y sus abuelos y al cruzar una quebrada en el corregimiento de Puerto Frazada, fueron sorprendidos por una creciente. En ese momento lograron salir los adultos y el niño, mientras que la pequeña de cuatro años fue arrastrada por la corriente.
José Martín Hincapié secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Tuluá, dijo que se activaron los protocolos de emergencia, luego del reporte de desaparición de la niña en Puerto Frazadas, zona rural que se encuentra a media montaña del municipio.
70 personas entre voluntarios y organismos de socorro participaron en la búsqueda. Finalmente, el cuerpo de la niña fue hallado sin vida por los Bomberos Voluntarios y trasladado hasta la sede de Medicina Legal en Tuluá. Cabe anotar que la quebrada desemboca en el río Frazadas y posteriormente en el río Bugalagrande
“Lamentablemente, aparece el cuerpo de la niña, ya fue trasladado hasta la zona urbana de Tuluá por el cuerpo bomberos, entregado para los actos urgentes y se encuentra en Medicina Legal”, informó el funcionario.
Desde la administración municipal la familia ha sido atendida con apoyo psicosocial y con los trámites y costos necesarios para el sepelio, el cual será asumido por la alcaldía, debido a que la familia no cuenta con los recursos.