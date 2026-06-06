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06 jun 2026 Actualizado 17:52

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Fin de aranceles con Ecuador genera expectativa en el Cauca

La imposición de gravámenes comerciales provocó una notable disminución en las ventas externas de la región caucana.

Sectores clave como el café resultaron afectados. Crédito: Suministrada.

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Cauca

Los empresarios del Cauca manifestaron que esperan una pronta recuperación de las exportaciones hacia el Ecuador tras la eliminación de las restricciones arancelarias impuestas por el gobierno de ese país que afectó a varios sectores productivos.

Según la Cámara de Comercio del Cauca, la imposición de gravámenes comerciales derivó en una considerable disminución en las ventas externas durante en lo corrido del año.

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La presidente Ejecutiva de esta entidad, Ana Fernanda Muñoz explicó que sectores clave como el azúcar, sus derivados y el café “resultaron gravemente afectados en el mercado ecuatoriano, que representa el sexto socio comercial del departamento”.

La funcionaria además explicó que el desmonte de estos aranceles reactivará el intercambio de bienes tradicionales y productos como galletería, productos de aseo, jabón, cartón entre otros, también importantes en materia de exportación caucana.

Con las novedades el sector productivo del departamento del Cauca espera un alivio para las pérdidas registradas por la problemática arancelaria que golpearon los precios internacionales de productos insignes del Cauca.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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