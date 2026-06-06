Alerta humanitaria por combates en zona rural del Silvia, Cauca

Silvia - Cauca

Combates en zona rural de Silvia, Cauca entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc generaron una alerta humanitaria en las comunidades indígenas. Civiles quedaron en medio de la confrontación.

Entre las personas atrapadas en los enfrentamientos de las fuerzas del Estado y la estructura Dagoberto Ramos en en el territorio indígena de Pitayó quedó el párroco del municipio de Jambaló quien fue evacuado junto a otros ciudadanos por el Cuerpo de Bomberos local.

Los comuneros denunciaron que el uso de artefactos explosivos no convencionales, al parecer tipo tatucos, que sembraron la zozobra en la vereda Méndez, afectando directamente la seguridad de la población.

Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del CRIC manifestó que el ambiente es de temor y zozobra por consecuencia de lo que viene sucediendo.

“En medio de estos contextos intentamos guardar la calma y control en los territorios. Solo pedimos a las autoridades del Estado colombiano tener todo el cuidado posible con la población y a todos los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano, COTAINDOC, emitió una alerta y solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el Ejército Nacional resaltó que tras las confrontaciones no se registraron afectaciones para las tropas y que mantienen la ofensiva militar en el sector.