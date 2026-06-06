Cauca, Valle y Nariño activaron un plan de contingencia por crisis hospitalaria

Cauca

Las autoridades de salud de Cauca, Valle y Nariño con el objetivo de dar una respuesta inmediata a la atención de pacientes organizaron en conjunto un plan de contingencia.

De esta manera las secretarías de salud de las tres regiones pretenden mitigar la crisis hospitalaria y la capacidad limitada de algunos centros asistenciales.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo explicó que con ese objetivo se agilizarán las remisiones desde los municipios del norte del Cauca hacia la red prestadora de servicios del departamento del Valle, que es más robusta, asegurando un flujo eficiente que proteja la vida de los usuarios.

“Esto nos beneficia porque en Popayán solo tenemos dos hospitales públicos de alto nivel y solo dos clínicas privadas que no están contratadas en su totalidad y nos apoyan muchísimo. Esto hace necesario que tengamos una red definida para que nuestros pacientes puedan ser atendidos”, dijo.

Sumado a la problemática, esos dos hospitales, los dos más importantes de la región caucana. registran sobreocupación de más del 300% en varios de sus servicios.

Ante este panorama, las autoridades departamentales definieron esta red de apoyo interdepartamental para eliminar barreras de acceso y atender la alta demanda de pacientes en el suroccidente del país.