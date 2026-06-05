Mujer que abusaba de su sobrino en Popayán fue enviada a la cárcel

Luego de la captura de la ciudadana por parte del CTI y uniformados de la Policía Nacional fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario. Crédito:Fiscalía.

Popayán - Cauca

Las autoridades informaron que, por cometer presuntos delitos sexuales contra su sobrino de ocho años, situación que se habría prolongado durante cuatro años, una mujer fue enviada a la cárcel en Popayán.

Conclusiones de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta que la situación se registraba desde el 2021 cuando la víctima quedaba al cuidado de la presunta agresora.

Según las investigaciones, “la tía paterna aprovechaba estos espacios para presuntamente obligar al niño a ver videos de contenido para adultos, además de someterlo a maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte para silenciarlo”.

Conocidos los hechos y tras la revisión del material probatorio la mujer fue imputada bajo los delitos de acto sexual violento y violencia intrafamiliar agravada por parte de un fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

Luego de la captura de la ciudadana por parte del CTI y uniformados de la Policía Nacional fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.