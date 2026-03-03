Menores reportadas como desaparecidas en Barranquilla fueron encontradas, confirma alcalde Char

Las adolescentes Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, y María De los Ángeles Sánchez Garrido, de 13, quienes habían sido reportadas como desaparecidas el pasado sábado en el norte de Barranquilla, fueron encontradas sanas y salvas, confirmó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud”, escribió el mandatario.

El alcalde Char hizo un contundente llamado a los padres de familia a estar atentos: “Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan”.

Por otro lado, el burgomaestre también felicitó al Gaula de la Policía, destacando su labor en la rápida localización de las menores.

“Felicitamos a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, añadió Char.