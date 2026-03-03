Menores reportadas como desaparecidas en Barranquilla fueron encontradas, confirma alcalde Char
El mandatario de los barranquilleros afirmó que las jóvenes se encuentran “en buen estado de salud”.
Las adolescentes Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, y María De los Ángeles Sánchez Garrido, de 13, quienes habían sido reportadas como desaparecidas el pasado sábado en el norte de Barranquilla, fueron encontradas sanas y salvas, confirmó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.
“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud”, escribió el mandatario.
El alcalde Char hizo un contundente llamado a los padres de familia a estar atentos: “Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan”.
Por otro lado, el burgomaestre también felicitó al Gaula de la Policía, destacando su labor en la rápida localización de las menores.
“Felicitamos a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, añadió Char.
